Speciale difesa: Kosovo, completata l'esercitazione Opreh Level 2

- La Kosovo Force (Kfor) ha concluso la Operational Rehearsal Training Exercise (Opreh Level 2), un’esercitazione a supporto della missione Kfor che si svolge ogni due anni coinvolgendo le truppe dei Paesi della Nato poste come riserva di Teatro. In particolare, secondo quanto riferisce un comunicato stampa, l’esercitazione ha visto rischierare in Kosovo per la Opreh, in tempi rapidi, un contingente composto da uomini e donne del nono reggimento Alpini, al comando del colonello Gianmarco Laurencig. Gli alpini hanno operato in scenari di controllo della folla e attività di antisommossa, esercitazioni sulla libertà di movimento e operazioni messa in sicurezza di obiettivi sensibili tutti volti a mantenere un alto livello di prontezza in totale sinergia con le controparti alleate. Lo scenario simulato per la condotta dell’esercitazione ha visto coinvolti inoltre assetti del Regional Command West (RC-W), unità multinazionale a guida italiana su base 185mo Reggimento artiglieria paracadutisti “Folgore”, al comando del colonello Andrea Bertazzo. L’impiego degli assetti operativi e logistici di RC-W ha garantito il supporto a tutto il contingente italiano impiegato nell’esercitazione. La Opreh 2021 aveva lo scopo principale di raggiungere la massima integrazione tra le unità fornite da Italia, Gran Bretagna, Albania, Grecia, Turchia, Bulgaria e Romania - come parte della Forza di riserva operativa - e il contingente di Kfor attualmente composto da personale di 28 differenti Nazioni . (Com)