Emilia Romagna: occupazione femminili, 1 milione e 355 mila euro per 42 progetti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Iniziative per conciliare i tempi di vita e di lavoro - continua la Regione - da sperimentazioni di doposcuola gratuiti per i figli dei dipendenti di imprese del territorio a utilities negli spazi di lavoro. Un impegno che si rafforza a fronte della crisi economica e sociale innescata dal Coronavirus che ha colpito in particolare proprio l'occupazione femminile. Le risorse stanziate dal bando per 'Sostenere la presenza paritaria delle donne nella vita economica del territorio' sono valide per il biennio 2021-2022 e prevedono contributi che possono arrivare a coprire fino all'80 per cento del costo dell'intervento. Dei 42 progetti, 27 sono stati presentati da Comuni e Unioni di Comuni e potranno usufruire di quasi 917 mila euro di contributi - prosegue ancora la Regione - mentre 15 provengono da associazioni, organizzazioni e Onlus e possono contare su risorse per circa 438 mila euro. In particolare sono due i progetti finanziati in provincia di Parma con 76mila euro; cinque in provincia di Reggio Emilia con 178.218 euro; ancora cinque in provincia di Modena con 191.832 euro. Nel Bolognese 14 progetti riceveranno contributi per 426.461 euro, mentre sono tre quelli nel Ferrarese che potranno contare su 80.915 euro. In provincia di Ravenna le iniziative finanziate sono quattro con 126.560 euro, sette in quella di Forlì-Cesena con 199.432 euro, due in provincia di Rimini con 76mila euro". (Ren)