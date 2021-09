Ue-Svizzera: Sefcovic, se incaricato di seguire dossier, sarei onorato e farei massimo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vice presidente della Commissione europea, Maros Sefcovic, è pronto a seguire il capitolo delle relazioni con la Svizzera, se venisse nominato a farlo, e farebbe ogni sforzo per trovare le soluzioni migliori. Lo ha detto in conferenza stampa il vice presidente della Commissione europea, Maros Sefcovic. "Se la presidente (della Commissione europea, Ursula von der Leyen) mi chiede e il collegio approva, sarei onorato e apprezzerei molto la nomina", ha detto. "Farò del mio meglio per trovare le migliori soluzioni perché penso che l'Ue e Svizzera siano molto vicine, la Svizzera è ben integrata nel nostro mercato e che il rapporto è benefico per entrambi. Dobbiamo superare le divergenze e definire il percorso per il futuro", ha spiegato. (Beb)