Speciale energia: Spagna, prezzo elettricità a 135,6 euro per megawattora

- In Spagna il prezzo medio giornaliero dell'elettricità nel mercato all'ingrosso aumenterà di nuovo a 135,65 euro per megawattora (Mwh) attestandosi come il mercoledì più costoso della storia (e il terzo più caro di sempre, dopo i 140,2 euro del 2 settembre ed i 137,7 del 3 settembre). Il prezzo sarà più che triplicato rispetto allo stesso giorno dell'anno scorso. I primi giorni di settembre detengono già il record dei prezzi più alti mai visti nel mercato all'ingrosso. (Spm)