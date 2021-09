Speciale energia: Argentina, emergenza idrica, centrale di Yacyretà opera al 50 per cento della capacità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'eccezionale siccità che sta colpendo l'Argentina, così come gran parte della regione sudamericana, ha ridotto del 50 per cento la capacità di produzione della principale centrale idroelettrica del Paese, Yacyretà. E' quanto riferiscono le autorità del governo argentino anticipando che sarà probabilmente necessario ricorrere all'importazione di energia negli ultimi mesi dell'anno. Il principale impatto è dato dal livello idrometrico eccezionalmente basso delle acque del fiume Paranà, una situazione che non si registrava dal 1944. La diga idroelettrica di Yacyretà ha in funzione attualmente solo 12 delle sue 20 turbine, con una generazione di circa 1.100 Megawatt, appena un terzo della sua capacità tecnica installata di 3.200 Megawatt e circa un 50 per cento al di sotto del livello di generazione medio. Il flusso del fiume Paraná, il secondo più grande del Sudamerica, ha toccato record minimi giornalieri fino a 5.500 metri cubi al secondo quando il flusso medio storico per i mesi di giugno e luglio è di 14.200 metri cubi. (Abu)