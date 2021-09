Speciale energia: Libia, Unsmil accoglie con favore sforzi per mantenere unità della Noc

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil) accoglie con favore la mediazione esercitata dal primo ministro libico, Abdulhamid Dabaiba, per garantire l'unità e l'integrità della National Oil Corporation (Noc). Lo riferisce un comunicato stampa di Unsmil. L'operato senza ostacoli della Noc "rimane una pietra miliare per la sicurezza e l'economia libiche". Unsmil "accoglie inoltre con favore la decisione della Noc di integrare tutti i dipendenti della società parallela al fine di garantire la sua unità organizzativa. Rimane della massima importanza che la Noc operi come un attore imparziale e che lavori per gli interessi del Paese nel suo insieme", conclude il comunicato. (Lit)