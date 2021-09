Speciale energia: Farnesina, a Washington evento su prospettive per l'idrogeno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le tecnologie basate sull'idrogeno svolgeranno un ruolo cruciale nella transizione energetica. L’ambasciata d’Italia a Washington dedica al tema un webinar il prossimo 9 settembre alle ore 11. Secondo quanto riferito dalla Farnesina, interverranno in apertura l’ambasciatrice d’Italia, Mariangela Zappia, e la direttrice competente del Dipartimento all’energia Usa, Sunita Satyapal. Alla discussione, moderata da Rachel Franzin (The Hill) parteciperanno Robert C. Armstrong (Mit), Rod Borup (Los Alamos National Laboratory), Andrea Pisano (Eni), Cosma Panzacchi (Snam) e Filippo Bartoloni (Enel Green Power). Secondo l'Agenzia internazionale per l'Energia la fornitura globale di energia è cresciuta di circa il 130 per cento dal 1973 al 2018, con una percentuale di utilizzo del carbone sostanzialmente invariata, una riduzione del petrolio dal 46,2 per cento al 31,6 per cento, un significativo aumento del gas naturale e del nucleare, e un crescente, ma ancora marginale, utilizzo di fonti rinnovabili. La domanda globale di energia dovrebbe aumentare del 4,6 per cento nel 2021. La domanda di combustibili fossili è destinata a crescere in modo significativo nel 2021 e si prevede che la sola domanda di carbone aumenterà del 60% rispetto a tutte le energie rinnovabili insieme, il che implica un aumento emissioni di quasi il 5 per cento. Secondo il recente rapporto "Climate change 2021 - Physical Science base" preparato dall'Intergovernmental Panel on Climate Change, la temperatura globale media dovrebbe aumentare di 1,5 gradi Celsius al di sopra del livello preindustriale entro il 2040, e continuare a salire per altri dieci anni. Tuttavia, è ancora possibile limitare il riscaldamento accelerando la transizione dai combustibili fossili all'energia pulita. (Res)