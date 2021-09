Roma 2021: Gualtieri, gravissimo in campo candidati no vax e antisemiti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Trovo gravissimo che ci siano candidati con posizioni di estrema destra, no vax e persino antisemite. È inaccettabile. Penso che questa candidata (Francesca Benevento, della lista civica di Enrico Michetti, ndr) dovrebbe ritirarsi immediatamente ed essere tolta dalle liste. Poi non ho capito perché Calenda abbia ospitato nelle sue liste un candidato che fino a pochi mesi fa inneggiava a Durigon e Salvini". Lo ha detto il candidato a sindaco di Roma per il centrosinistra, Roberto Gualtieri, a margine del dibattito organizzato dalla Fit Cisl. (Rer)