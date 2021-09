Ue-Venezuela: Bruxelles ancora non sostituisce ambasciatore e nomina incaricato d'affari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea (Ue) ha designato il diplomatico spagnolo Rafael Dochao come incaricato d'affari in Venezuela. Bruxelles conferma così la scelta di non nominare, per il momento, nessun ambasciatore, ruolo vacante dal 24 febbraio, giorno in cui Caracas dichiarò la portoghese Isabel Brillante Pedrosa come persona "non grata" in risposta alle sanzioni decise dai Ventisette contro funzionari del governo di Nicolas Maduro. Si tratterebbe di un segnale in linea con quella di ritenere la presidenza di Maduro il frutto di una elezione priva dei necessari requisiti di trasparenza ed equità. Duchao era stato dal 2012 al 2016 capo delegazione dell'Unione europea in Cile. (segue) (Beb)