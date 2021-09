Trasporti: Figliomeni-Cologgi (Fd'I), chiusura stazioni Roma-Lido ultimo regalo Raggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi ad Ostia il sindaco Raggi con i suoi sodali farà la classica passeggiatina elettorale e auspichiamo che, tra una promessa da marinaio e l'altra, spieghi come mai, a sei giorni dalla riapertura delle scuole prevista per il 13 settembre, Atac chiuderà la fermata Lido Centro-Colombo e le intermedie di Stella Polare e Castel Fusano, ma soprattutto dovrebbe spiegare cosa è stato fatto in questo tempo per evitare tutto ciò". Lo dichiarano in una nota i candidati per Fratelli d'Italia Francesco Figliomeni al consiglio comunale e Dario Cologgi candidato in X Municipio. "In questi anni il duo disastro Raggi - Di Pillo non si è minimamente preoccupato di cercare di risolvere le tante problematiche che affliggono i cittadini degli altri quartieri del X municipio. Era l'inizio dell'estate quando lanciavamo l'ennesimo grido d'allarme sulla mancanza sistemica di treni, ma il binomio Raggi-Zingaretti, circondati dai rispettivi soldatini, invece che trovare soluzioni hanno continuato l'indegno scarica barile sulla pelle dei cittadini e dei pendolari. PD e Cinque Stelle, due facce della stessa medaglia, che governano insieme in Regione e al Governo e che, con lo scarica barile, hanno fatto sprofondare la città di Roma e il quadrante sud della Capitale in uno stato indegno per una capitale europea". (Com)