Bielorussia: ministro Finanze russo, possibile nuova erogazione per assistenza finanziaria

- La Russia può nuovamente fornire assistenza finanziaria alla Bielorussia, poiché il Paese si trova in una posizione "difficile". Lo ha affermato il ministro delle Finanze russo Anton Siluanov nel corso della plenaria del Forum finanziario di Mosca. "Vediamo che il nostro vicino si trova in una situazione finanziaria difficile. Pertanto, interagiamo con i nostri colleghi, vengono discussi vari aspetti del sostegno", ha affermato Siluanov, senza specificare i parametri esatti dell'eventuale assistenza. Gli sforzi di Mosca e Minsk, ha osservato il ministro, sono principalmente volti a "stimolare il processo di integrazione, la firma dei piani strategici per l'integrazione delle economie". Il presidente della Bielorussia, Aleksandr Lukashenko, all'inizio di agosto ha reso noto che il governo aveva chiesto alla Russia di fornire un prestito di circa un miliardo di dollari attraverso la Banca eurasiatica per lo sviluppo, finalizzati a combattere la pandemia di coronavirus. (Rum)