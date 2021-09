Camera: domani audizioni su affidamento minori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giovedì 9 settembre, alle ore 14.30, la Commissione Giustizia della Camera svolge, in videoconferenza, l'audizione di Bruna Rucci, psicologa-psicoterapeuta Ctp in cause di affidamento dei minori, e di Giovanni Giulio Valtolina, professore di Psicologia dello sviluppo presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge recanti modifiche al codice civile e alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di affidamento dei minori. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv.(com)