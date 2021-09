Speciale energia: Conte, con Cingolani incontro settimana prossima, M5s contrario a nucleare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, "abbiamo già concordato un confronto che avverrà la settimana prossima" per parlare delle "scelte che vanno fatte in un quadro di transizione ecologica". Lo ha detto il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, ospite di "Agorà" su Rai3. Il M5s "è per le ecotecnologie, non siamo per l'energia atomica. Valuteremo le energie concretamente disponibili, che sono quelle rinnovabili", ha precisato Conte. (Rin)