Speciale energia: l'Iraq adotta un piano quinquennale per produrre 45.000 megawatt di elettricità

- Il ministero dell'Elettricità iracheno ha annunciato l'adozione di un piano quinquennale per portare la capacità produttiva a 45mila megawatt, mettendo in servizio stazioni di produzione con l'obiettivo di porre fine alla carenza di energia elettrica in corso da decenni. Lo ha annunciato il portavoce del ministero dell'Elettricità, Ahmed Al Abadi, in un'intervista al quotidiano governativo "Al Sabah", precisando che "la produzione attuale è di oltre 20mila megawatt e il ministero ha preparato un piano per i prossimi cinque anni attraverso fasi a breve, medio e lungo termine". Al Abadi ha spiegato che "il piano a breve termine, che durerà per un anno, prevede un'aggiunta di 5.000 megawatt, che richiede l'introduzione della stazione Dibs (a nord di Kirkuk) e delle unità nella stazione di Basmaya (Baghdad) e nella stazione Rumaila (a sud di Bassora), oltre all'introduzione di alcune unità in manutenzione". Ill piano a medio termine prevede l'introduzione di altri 7mila megawatt, mentre il piano a lungo termine, che si estende per i prossimi 5 anni, prevede di arrivare a 45mila megawatt", secondo il funzionario iracheno. Il piano, secondo Al Abadi, sarà realizzato a condizione che vi siano passaggi complementari, come il piano carburante, gli stanziamenti finanziari e le decisioni del governo che sostengono il lavoro del ministero. (Res)