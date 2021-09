Francia: sondaggio, popolarità di Macron a settembre al 40 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A settembre l'indice di popolarità del presidente francese Emmanuel Macron guadagna un punto rispetto a luglio e arriva al 40 per cento. E' quanto emerge da un sondaggio condotto da Ipsos per il settimanale "Le Point". Il primo ministro Jean Castex perde invece due punti e scivola al 33 per cento. Il 53 per cento (-2 punti) dei francesi si dice scontento dell'operato di Macron, mentre per il premier il dato sale al 58 per cento (+1 punto). Macron ha un posizionamento migliore rispetto ai suoi due predecessori. L'Ipsos sottolinea che l'ex presidente Francois Hollande era al 15 per cento nel settembre del 2016, mentre Nicolas Sarkozy era al 35 per cento nel 2011. (Frp)