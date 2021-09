Nigeria: leader separatista Kanu cita in giudizio presidente Buhari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader separatista dei Popoli indigeni del Biafra (Ipob), Nnamdi Kanu, arrestato e detenuto dallo scorso 29 giugno in luogo sconosciuto, ha citato in giudizio il presidente nigeriano Muhammadu Buhari per violazione dei diritti umani fondamentali. In una causa intentata presso l'Alta corte dello Stato di Abia, nel sud-est della Nigeria, Kanu chiede anche il pagamento di cinque miliardi di naira (12 milioni di dollari) per i vari danni che sostiene di aver subito e chiede al governo di fermare il suo processo, di liberarlo e di riportarlo nel Regno Unito, dove si trovava prima del suo arresto. Kanu chiede anche che il governo nigeriano si scusi con lui per la violazione dei suoi diritti fondamentali. Il leader di lpob è accusato - tra le altre cose - di tradimento, pubblicazione di materiale diffamatorio e possesso illegale di armi da fuoco. Il suo avvocato Alloy Ejimako ha dichiarato in una nota che il suo assistito è stato costretto a far rispettare i suoi diritti umani a causa della "catena ininterrotta di violazioni" commesse nei suoi confronti, tra cui l'attentato extragiudiziale alla vita di Kanu nel 2017, il suo esilio, il rapimento in Kenya a giugno e l'estradizione in Nigeria. Kanu dovrebbe tornare in tribunale il prossimo 31 ottobre. (segue) (Res)