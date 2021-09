Nigeria: leader separatista Kanu cita in giudizio presidente Buhari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'arresto e la detenzione di Kanu ha innescato una crisi diplomatica con il governo britannico che di recente è tornato a chiedere delucidazioni alle autorità della Nigeria sulle modalità e condizioni in cui è avvenuto l'arresto dopo le accuse sollevate dall'avvocato del separatista contro le autorità nigeriane, da lui accusate di averlo detenuto e torturato in Kenya per circa una settimana. "Stiamo cercando chiarimenti dal governo nigeriano sulle circostanze dell'arresto e della detenzione di Nnamdi Kanu", ha detto Tariq Ahmad, ministro di Stato nell'ufficio affari esteri del Commonwealth - la Comunità delle Nazioni ed ex colonie britanniche di cui fa parte anche la Nigeria - secondo il quale le autorità nigeriane continuano a rifiutarsi di dire dove sia stato arrestato Kanu. Ahmad ha inoltre fatto sapere che il Regno Unito è pronto a fornire assistenza consolare al separatista. L'avvocato di Kanu, Ifeanyi Ejiofor, sostiene in particolare che il suo cliente sia stato rapito dalle Forze speciali del Kenya e trattenuto per otto giorni nel Paese prima di essere consegnato alle autorità nigeriane. L'ambasciatore del Kenya in Nigeria, da parte sua, ha negato che il suo Paese sia stato coinvolto nell'operazione, mentre secondo le poche informazioni rilasciate dalle autorità nigeriane Kanu sarebbe stato arrestato grazie alla collaborazione dell'Interpol. (segue) (Res)