Nigeria: leader separatista Kanu cita in giudizio presidente Buhari (4)

- Rimane il mistero su quali siano questi Paesi: secondo il fratello di Kanu, quando è stato arrestato il leader separatista si trovava in Kenya, informazione che le autorità di Nairobi non hanno confermato né smentito. Secondo altre fonti, Kanu ha visitato di recente il Regno Unito, la Repubblica Ceca e Israele. Kanu, accusato di tradimento, è fuggito dalla Nigeria nel 2017 dopo essere stato rilasciato su cauzione, ma è stato arrestato il mese scorso dopo la sua estradizione da un Paese di cui le autorità di Abuja non hanno rivelato l'identità. Kanu, 53 anni, ha fondato Ipob - l'ultimo gruppo che sostiene la secessione della comunità etnica igbo - nel 2014. Il suo processo - che lo vede accusato di terrorismo e tradimento - è iniziato lunedì scorso, 26 luglio, ed è stato aggiornato al prossimo 21 ottobre dopo che l'imputato non si è presentato davanti alla corte. (Res)