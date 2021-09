Vaccino: Sibilia, Lega decida da che parte stare, al governo o all’opposizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Lega "non può votare contro o astenersi su misure fondamentali per contrastare la pandemia da Covid-19. Non può recitare due parti in commedia, ovvero votare insieme con l'opposizione e avere ministri di rilievo nel governo: è un problema politico. Decida da che parte stare, dopotutto la cosiddetta maggioranza Ursula avrebbe comunque i voti sufficienti". Lo scrive sui social il sottosegretario all'Interno, Carlo Sibilia. (Rin)