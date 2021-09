Ue: Sefcovic, pandemia ha rafforzato il bisogno di scelte strategiche ambiziose

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pandemia ha rafforzato la necessità di scelte strategiche ambiziose da parte dell'Unione europea. Lo ha dichiarato il vicepresidente della Commissione europea, Maros Sefcovic. "Anche se non possiamo sapere cosa ci riserva il futuro, una migliore comprensione dei principali megatrend, delle incertezze e delle opportunità migliorerà la capacità a lungo termine e la libertà di azione dell'Unione europea", ha detto in conferenza stampa. "Questo rapporto sulle prospettive strategiche esamina quindi quattro megatrend con un forte impatto sull'Ue e identifica dieci aree di azione al fine di rafforzare la nostra autonomia strategica aperta e consolidare la nostra leadership globale in direzione del 2050. La pandemia ha solo rafforzato la necessità di scelte strategiche ambiziose oggi e questo rapporto ci aiuterà a non abbassare la guardia", ha aggiunto. (Beb)