Ue: Commissione, sì a relazione su prospettiva strategica, 10 aree di azione politica

- La Commissione europea ha adottato oggi la sua seconda relazione annuale di prospettiva strategica, dal titolo "La capacità e la libertà di azione dell'Unione europea", che presenta una prospettiva sull'autonomia strategica aperta dell'Ue. Lo si apprende dalla Commissione che ha spiegato di aver individuato quattro principali tendenze globali, che incidono sulla capacità e sulla libertà d'azione dell'Ue: il cambiamento climatico e altre sfide ambientali; l'iperconnettività digitale e la trasformazione tecnologica; la pressione sulla democrazia e sui valori; e i cambiamenti nell'ordine globale e nella demografia. La Commissione ha inoltre stabilito 10 aree chiave di azione politica in cui l'Ue può cogliere le opportunità per la sua leadership globale e l'autonomia strategica aperta. Garantire sistemi sanitari e alimentari sostenibili e resilienti; garantire energia decarbonizzata e accessibile; rafforzare le capacità nella gestione dei dati, nell'intelligenza artificiale e nelle tecnologie all'avanguardia; garantire e diversificare l'approvvigionamento di materie prime critiche; garantire la posizione globale della prima mossa nella definizione degli standard; costruire sistemi economici e finanziari resilienti ea prova di futuro; sviluppare e conservare competenze e talenti corrispondenti alle ambizioni dell'Ue; rafforzare le capacità di sicurezza e difesa e l'accesso allo spazio; lavorare con partner globali per promuovere la pace, la sicurezza e la prosperità per tutti; rafforzare la resilienza delle istituzioni. (segue) (Beb)