Ue: Commissione, sì a relazione su prospettiva strategica, 10 aree di azione politica (2)

- La Commissione ha spiegato che continuerà ad attuare la sua agenda strategica di prospettiva per questo ciclo politico, informando le iniziative del programma di lavoro per il prossimo anno. Il 18-19 novembre ospiterà la conferenza annuale del sistema europeo di analisi strategica e politica (Espas) per discutere il tema della relazione strategica di prospettiva del prossimo anno: le transizioni gemelle verde e digitale, ovvero come possono rafforzarsi a vicenda, anche utilizzando tecnologie emergenti. Inoltre, la rete di previsione a livello dell'Ue dei "Ministri per il futuro" in tutti gli Stati membri continuerà a sviluppare capacità di previsione nelle amministrazioni degli Stati membri dell'Ue. Alla fine di questo mese, la Commissione concluderà anche una consultazione pubblica sui suoi quadri di resilienza, un nuovo strumento per valutare la resilienza in modo più olistico, nell'Ue e nei suoi Stati membri. Secondo l'esecutivo europeo, questo contribuirà a misurare il benessere sociale ed economico andando oltre il Pil. Una consultazione pubblica sul progetto di dashboard di resilienza della Commissione è in corso fino al 30 settembre. (Beb)