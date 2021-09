Foibe: Gasparri, intollerabile clima negazionista su tragedia italiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È davvero grave il clima di faziosità e di intolleranza negazionista che si registra intorno alla tragedia delle Foibe". Lo ha detto ai tg il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri. "Montanari non può fare il rettore dell'Università per stranieri di Siena dopo le affermazioni inaccettabili che ha fatto negando i presupposti, la verità della storia - ha aggiunto -. Quella delle Foibe e dell'esodo fu una enorme tragedia ed è gravissimo che dei parlamentari supportino Montanari contro la verità della storia presentando interrogazioni a suo sostegno. Basta con questa vergogna". (Com)