Roma 2021: Calenda, sindacati evitino populismo sindacale, su Ama e Atac si guardi a futuro

- "Avendo fatto il ministro dello Sviluppo economico e gestito 150 tavoli di crisi, credo sia fondamentale il rapporto con sindacati" ma "io non sono solito lisciare le platee in cui intervengo e dico che dobbiamo guardarci da un approccio di populismo sindacale".bnLo ha detto il candidato a sindaco di Roma per Azione, Carlo Calenda, in occasione della partecipazione al dibattito organizzato dalla Fit Cisl del Lazio su rifiuti e trasporti a Roma. Calenda ha portato l'esempio di Alitalia fino alla costituzione oggi di Ita "una azienda, troppo piccola, che non andrà da nessuna parte - ha detto Calenda -. Ama e Atac, allo stesso modo, non tengono più perché la loro gestione è stata disfunzionale per anni. Se difendiamo l'esistente, l'esistente diventerà inesistente. Il sindacato di questo deve essere disposto a discutere. I cittadini non si sentono più accuditi dalle aziende pubbliche. È responsabilità della politica, ma c'è una responsabilità anche del sindacato. La base - ha concluso - è far evolvere quello che c'è e non difendere quello che non c'è più".(Rer)