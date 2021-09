Ue: von der Leyen, informazioni migliori e tempestive per affrontare sfide

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Informazioni migliori e più tempestive permetteranno all'Europa di affrontare le grandi questioni del presente. Lo ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, dopo l'adozione della seconda relazione annuale di prospettiva strategica. "I cittadini europei sperimentano quasi quotidianamente che le sfide globali come il cambiamento climatico e la trasformazione digitale hanno un impatto diretto sulla loro vita personale. Sentiamo tutti che la nostra democrazia e i valori europei sono messi in discussione, sia all'esterno che all'interno, o che l'Europa ha bisogno di adattare la sua politica estera a causa di un cambiamento dell'ordine globale", ha affermato. "Informazioni tempestive e migliori su tali tendenze ci aiuteranno ad affrontare questioni così importanti in tempo e a guidare la nostra Unione in una direzione positiva", ha aggiunto. (Beb)