Viterbo: Ciriani, Fd'I Senato presenta interrogazione su rave, Lamorgese chiarisca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sul gravissimo e tristemente famoso rave party di Ferragosto, svoltosi tra il 13 e il 19 agosto sulle sponde del lago di Mezzano il gruppo di Fratelli d'Italia al Senato ha presentato un'interrogazione al ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese". Lo afferma, in una nota, il presidente dei senatori di Fratelli d'Italia, Luca Ciriani. "Riteniamo che vada fatta immediata chiarezza, soprattutto alla luce dell'inchiesta pubblicata in questi giorni da 'La Verità' - aggiunge -. In particolare viene avanza l'ipotesi che tale evento non sia stato inaspettato ma addirittura annunciato, monitorato e, comunque, non ostacolato al punto che, sempre secondo l'inchiesta pubblicata, sarebbe giunto un ordine dalla centrale operativa di Roma di non bloccare l'afflusso dei mezzi incolonnati e diretti verso la sede scelta per il rave. Ecco, riteniamo che su questo il ministro debba fornire risposte chiare e univoche, e nel caso quanto denunciato da La verità corrispondesse al vero portare alle sue immediate dimissioni".(com)