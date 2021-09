India: dialogo intenso con i servizi di Usa, Regno Unito e Russia sull’Afghanistan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I vertici dell’intelligence dell’India hanno avuto in questi ultimi giorni intensi contatti con i servizi segreti di Regno Unito, Stati Uniti e Russia per discutere della situazione in Afghanistan e delle implicazioni regionali della presa di Kabul da parte dei talebani. Lo riferisce il quotidiano “Hindustan Times”. Richard Moore, capo dell’Mi6 britannico, è stato il primo a visitare Nuova Delhi la scorsa settimana, seguito dal direttore della Cia William Burns. Entrambi, secondo le fonti, hanno incontrato il consigliere alla Sicurezza nazionale indiano Ajit Doval. Quest’ultimo ha inoltre avuto un confronto ieri con Nikolaj Patrushev, segretario del Consiglio di sicurezza nazionale della Russia, giunto in India per partecipare a consultazioni intergovernative di alto livello sull’Afghanistan. La visita arriva pochi giorni dopo quella a Kabul del capo della potente agenzia d’intelligence pachistana Isi, il generale Faiz Hameed, seguita dall’annuncio di un nuovo governo a guida telabana in Afghanistan. (segue) (Inn)