India: dialogo intenso con i servizi di Usa, Regno Unito e Russia sull’Afghanistan (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo le fonti di “Hindustan Times”, i colloqui a Nuova Delhi si sono concentrati in particolare sul futuro dell’Afghanistan e sull’aumento dei rischi legati al terrorismo nella regione. L’India ha sottolineato come i talebani, in particolare i leader della Rete Haqqani, siano appoggiati dal Pakistan, e come in Afghanistan si registri la presenza di “migliaia di combattenti pachistani”. Dagli incontri sono anche emerse indicazioni secondo cui “Russia e Cina sono pronte a lavorare con i talebani per allentare le proprie preoccupazioni in materia di sicurezza”, soprattutto in relazione alle attività dello Stato islamico e del Movimento islamico del Turkestan orientale (Etim), ovvero gli islamisti uiguri. Mosca e Pechino sono tra i pochi governi ad aver mantenuto aperte le proprie ambasciate a Kabul e ad aver incontrato i leader dei talebani. (Inn)