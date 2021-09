Spagna: sindacati, accordo su salario minimo se governo garantisce mille euro nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I sindacati spagnoli non appoggeranno l'aumento del salario minimo interprofessionale (Smi) se il governo non garantirà che raggiunga i mille euro al mese nel 2022. Lo ha affermato il segretario generale della Confederazione spagnola delle commissioni operaie (Ccoo), Unai Sordo, spiegando che i sindacati chiedono un aumento di 25-30 euro già dall'ultimo trimestre di quest'anno. Questa cifra, ha detto Sordo, non è "un'invenzione", poiché è un impegno già preso dalla Confederazione spagnola delle organizzazioni imprenditoriali (Ceoe) nel contratto collettivo di lavoro che è stato firmato tre anni fa e nel quale gli imprenditori avevano stabilito che non ci sarebbe stato un salario minimo al di sotto dei mille euro. "Non va bene per nessuno lavorare in Spagna per meno di mille euro al mese a tempo pieno e non c'è nessuna relazione di causa-effetto tra l'aumento del salario minimo e la distruzione dell'occupazione", ha affermato il leader sindacale nel replicare alle preoccupazioni espresse dalla Ceoe. Secondo Sordo l'autunno che si prospetta è "molto intenso" in vista dei negoziati molto importanti per i diritti dei lavoratori, compresa la riforma del mercato del lavoro. "Se gli impegni non vengono attuati potremmo andare verso un autunno caldo, ma sono convinto che il governo prenderà decisioni perché ci sono anche impegni con l'Europa", ha concluso l'esponente sindacale. (Spm)