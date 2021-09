Trasporti: Fs, tappa a Roma per Connecting Europe Express, treno che collega tutta Europa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “E’ un viaggio attraverso l’Europa intera unito da unico filo conduttore, il treno, testimonianza di impegno forte. Il treno avvicina persone e luoghi ospitando decine di eventi che lo promuovono come mezzo di trasporto più efficiente e sostenibile”, ha commentato Luigi Ferraris, amministratore delegato Ferrovie dello Stato alla presentazione della tappa romana. “Si tratta di una grande opportunità per i viaggiatori che potranno usufruire di un mezzo di trasporto così vicino e facilmente utilizzabile”, ha aggiunto. “L’Interrail ha rappresentato per tantissime persone il cambiamento e la scoperta dell’integrazione culturale e politica dell’Europa. Le ferrovie hanno sempre svolto questa funzione e la svolgeranno sempre di più nei prossimi anni: Connecting Europe, ma io aggiungerei Connecting Italy, specialmente collegando nord con sud ed est con ovest”, ha affermato il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili Enrico Giovannini. (segue) (Rer)