Trasporti: Fs, tappa a Roma per Connecting Europe Express, treno che collega tutta Europa (4)

- Il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti ha aggiunto che “ogni giorno abbiamo la conferma di quanto sia importante rafforzare la dimensione europea per non avere paura del futuro, e stare nella competizione globale con altre grandi potenze, e competere nel segno della pace. Ma accanto alla politica c’è anche bisogno di aumentare la qualità dei servizi a livello europeo. Il treno è uno di questi pilastri fondamentali per le infrastrutture europee e in questo caso di mobilità sostenibile. Anche perché, come è accaduto in tanti anni con l’Interrail, nel treno non solo si viaggia ma ci si conosce e ci si incontra, quindi è un bene che su questo si torni a investire. (segue) (Rer)