Trasporti: Fs, tappa a Roma per Connecting Europe Express, treno che collega tutta Europa (5)

- Per Antonio Tajani si tratta “di un evento importante non solo per Roma ma per l’intera Unione Europea nel momento in cui l’Europa è chiamata a grandi sfide. La rete ferroviaria interconnessa, moderna, significa dare forza e peso a un continente che è chiamato a sfide politiche ma anche economiche. Senza linea ferroviaria degna di questo nome sarà difficile sviluppare il trasporto delle merci. Non è sviluppando trasporto su ferro che si danneggia il trasporto su gomma, anzi. Tutto ciò deve dare forza politica all’Europa. Siamo un continente che non può perdere la leadership nel numero delle presenze turistiche. Finita la stagione del Covid - ha sottolineato - dovremmo preoccuparci anche di questo. Dobbiamo incrementare presenze turistiche in tutta Europa per continuare a essere prima meta turistica. Il treno di oggi è bandiera di interconnessione ferroviaria in Europa. Senza questa interconnessione la nostra economia faticherà a competere. Se non siamo sempre più all’altezza rischiamo di essere sconfitti. Tutto ciò deve anche portarci a combattere battaglia per rendere meno inquinante il trasporto. Noi sosteniamo il passaggio all’idrogeno per alcune realtà ferroviarie. Credo che questo governo possa fare molto per portare l’Italia, con indispensabili riforme e strumenti del Recovery, a essere competitiva e sia parte di un progetto europeo”. (segue) (Rer)