Trasporti: Fs, tappa a Roma per Connecting Europe Express, treno che collega tutta Europa (6)

- Il vicepresidente del Parlamento europeo Massimo Castaldo ha concluso spiegando che “gli investimenti devono andare sia per l’alta velocità tra le grandi capitali e le grandi città europee ma anche per la rete locale, regionale, per far sì che il treno sia un mezzo di trasporto pienamente inclusivo. Vogliamo anche un grande salto di paradigma dal punto di vista tecnologico: pensiamo ad esempio l’idrogeno che ci potrà consentire di raggiungere tratte con pendenze e condizioni molto particolari e diventerà quindi l’emblema di questo grande percorso che il green deal vuole ottenere con l’Europa entro il 2050 per l’impatto zero sul clima”. All’evento, a portare i saluti della sindaca di Roma Virginia Raggi, presente anche l’assessore ai Trasporti e vicesindaco Pietro Calabrese. “Oggi questo evento si svolge in questa stazione, una delle più valide a livello architettonico. Ieri a Cannes la sindaca ha presentato i progetti che abbiamo portato avanti insieme a Rfi, uno su tutti quello di Tiburtina che darà maggiore sviluppo alla città. La città tornerà ad avere una grande la rete di tram. La città e i cittadini hanno bisogno di questi messaggi, grazie a tutti voi questo si sta avverando soprattutto a Roma”. (Rer)