Milano 2021: Sala, su programma Bernardo non commento, saranno elettori a replicare

- Ci sono tanti candidati e “ognuno si presenta con la sua proposta agli elettori: se ci mettiamo a discutere ogni singola cosa, chi più ne mette ottiene visibilità ed è una cosa che non voglio fare”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, rispondendo a chi chiedeva un commento sul programma di Luca Bernardo, candidato sindaco per il centrodestra. “Alla fine replicheranno gli elettori: Bernardo dice che non sono mai stato nelle periferie? Ma quando mai”, ha detto Sala. (Rem)