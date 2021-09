Decreto Green pass: Dall'Osso (CI), in Aula nessuna parola sui più fragili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non c'è nessuna parola in tutta questa discussione nei confronti dei più fragili. Nemmeno una parola ho sentito". Lo dice Matteo Dall'Osso, deputato di Coraggio Italia, in Aula a Montecitorio, nel corso del dibattito sul decreto Green pass. "Ho voluto ricordare all'Aula - sottolinea Dall'Osso in una nota - che ci sono persone che non possono essere vaccinate per via di importanti patologie e la mancanza di green pass impedisce loro di partecipare alla vita pubblica. I colleghi parlamentari dovrebbero riflettere e responsabilizzarsi".(Com)