Ue-Iran: colloquio Michel-Raisi, focus su Afghanistan e programma nucleare iraniano

- Il presidente del Consiglio europeo Charles Michel ha avuto un colloquio con il capo dello Stato dell’Iran, Ebrahim Raisi. Come scritto in un tweet da Michel, i due hanno discusso degli sviluppi in Afghanistan, oltre che dell’importanza di riprendere rapidamente i negoziati sul nucleare iraniano. “L’Unione europea e l’Iran hanno un interesse condiviso per lavorare insieme su temi globali e regionali, incluso l’Afghanistan”, ha scritto Michel. “La comunità internazionale non dovrebbe risparmiare gli sforzi per rispondere alla crisi umanitaria. Come Paese vicino, l’Iran ha un ruolo storico importante nell’ospitare gli afgani”, ha aggiunto Michel. Il presidente del Consiglio Ue ha poi sottolineato come Bruxelles continuerà a lavorare con tutti i partecipanti e con gli Stati Uniti per la piena attuazione dell’accordo sul nucleare iraniano. “Approfittiamo di questa finestra diplomatica per una più ampia sicurezza regionale”, ha scritto Michel. (Beb)