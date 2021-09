Francia: processo attentati 13 novembre 2015, Abdeslam arrivato al Palazzo di Giustizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Salah Abdeslam, unico superstite del commando che il 13 novembre 2015 ha attaccato Parigi, è arrivato al Palazzo di Giustizia per l'apertura del processo. Alla sbarra sono presenti gli altri 19 imputati accusati di aver collaborato con gli attentatori. Dopo il suo arresto, Abdeslam, che è rinchiuso nel carcere di Fleury-Mérogis, si è chiuso in un silenzio totale. Gli inquirenti sperano che in questi nove mesi di processo l'attentatore possa dare informazioni utili alla ricostruzione degli attentati avvenuti a Parigi quasi sei anni fa.(Frp)