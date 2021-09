Milano: De Corato (Fd'I), malavita straniera sempre più radicata sul territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'arresto effettuato nelle scorse ore dalla Guardia di Finanza del comando provinciale di Milano “non fa che confermare come la malavita straniera si stia radicando sempre più sul nostro territorio, oltre al fallimento delle politiche di accoglienza". Lo afferma in una nota Riccardo De Corato, membro della direzione nazionale di Fratelli d'Italia, in merito all'arresto effettuato dalla Guardia di Finanza di un 31enne marocchino irregolare e con precedenti ritenuto a capo di un'organizzazione dedita allo spaccio di droga sul territorio lombardo. “Torno a domandarmi cosa ci facesse libero di girare e di gestire un'organizzazione dedita allo spaccio di stupefacenti sul territorio lombardo un clandestino con precedenti per droga: dovrebbe essere chiaro a tutti, anche alla luce di questo ennesimo arresto, che quando persone irregolarmente presenti sul nostro territorio vengono arrestate perché delinquono, dopo aver scontato la pena, devono essere accompagnate nel Cpr di via Corelli e rimpatriate nel paese di origine, non messe in carcere per poche ore o giorni e poi lasciate libere di tornare a commettere reati”, ha detto. (Com)