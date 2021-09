© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non cambieremo 5 assessori all'ambiente e 8 amministratori di Ama in cinque anni. Prenderemo i migliori e li faremo lavorare per 5 anni". Lo ha detto il candidato a sindaco di Roma per il centrosinistra, Roberto Gualtieri, in occasione della partecipazione al dibattito organizzato dalla Fit Cisl del Lazio su rifiuti e trasporti a Roma. (Rer)