Roma: Casina di Raffaello, le nuove attività per i bambini dal 14 settembre al 2 ottobre

- Casina di Raffaello, lo spazio arte e creatività dell'Assessorato alla Persona, Scuola e Comunità Solidale di Roma Capitale, gestito in collaborazione con Zetema Progetto Cultura, da martedì 14 settembre a sabato 2 ottobre propone nuovi laboratori dedicati ai bambini che potranno giocare e imparare divertendosi. I bambini nati nel 2016-2017 e quelli in età da scuola primaria impareranno il riuso della carta e delle scatole divertendosi a realizzare un piccolo circo o personaggi di una fiaba, oppure a trasformare le lettere dell'alfabeto in bellissime illustrazioni. Realizzeranno oggetti in argilla, stamperanno con la tecnica del monotipo, costruiranno e faranno volare un aquilone. (segue) (Com)