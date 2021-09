Roma: Casina di Raffaello, le nuove attività per i bambini dal 14 settembre al 2 ottobre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutte le attività sono organizzate nel rispetto delle disposizioni anti-Covid. Al momento dell'accoglienza, verrà effettuato il triage nello spazio esterno antistante la struttura. Gli adulti accompagnatori garantiranno sullo stato di salute dei bambini, ai quali verrà misurata la temperatura con il rilevatore a distanza e si provvederà all'igienizzazione delle mani con il gel. Per i bambini a partire dai 6 anni è obbligatorio l'utilizzo della mascherina. L'ingresso e l'uscita dei bambini dall'edificio avverrà in modo scaglionato per evitare assembramenti. Gli spazi interni, le superfici e i materiali usati durante i laboratori, verranno sanificati quotidianamente. La prenotazione e il pagamento online sono obbligatori telefonando al call center 060608. Il costo di ciascun laboratorio è di 7euro a bambino (5 euro ridotto scuola). (Com)