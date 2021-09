Salute: corsi di alta formazione di Harvard, ammessi anche 75 biologi italiani con borse studio dell'Onb

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Harvard apre le porte ai biologi italiani. Lo scorso 7 settembre, alle ore 9 di Boston (le 15 in Italia), sono iniziati i corsi di alta formazione organizzati dallo storico ateneo americano, dedicati all'utilizzo delle più recenti scoperte medico scientifiche per applicazioni cliniche e pratiche. Con una novità: la partecipazione, tra gli altri, di 75 biologi italiani, resa possibile grazie all'accordo internazionale raggiunto, in breve tempo, dal presidente dell'Ordine nazionale dei biologi Vincenzo D'Anna con il direttore della Facoltà della Harvard Medical School prof. Enrique Caballero. Per quello che si annuncia come un importante upgrade per la loro carriera, i giovani biologi hanno potuto usufruire di una borsa di studio messa a loro disposizione dall'Onb. Per la partecipazione ai corsi intensivi, concepiti e creati da un team interdisciplinare altamente qualificato di educatori e professionisti della Harvard Medical School, gli "allievi" saranno suddivisi in tre classi: Genetic Testing and Sequencing Technologies (Gts); Cancer Genomics and Precision Oncology (Cgpo) e Novel Therapies for Chronic Inflammation Autoimmunity and Allergy (Ntci). I corsi termineranno a novembre e saranno frequentati sulla piattaforma online dell'università statunitense (tra le prime tre migliori al mondo, in particolare nell'ambito delle Scienze e della Salute). (Ren)