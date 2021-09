Romania: crisi di governo, premier Citu invia a Iohannis proposte ministri ad interim

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro romeno, Florin Citu, ha annunciato di avere inviato al presidente Klaus Iohannis le dimissioni dei ministri dell'Usr-Plus dal governo, insieme alle proposte di ministri ad interim che rileveranno i portafogli lasciati liberi. Citu ha convocato per oggi una riunione della direzione del Partito nazionale liberale (Pnl) per votare una risoluzione affinché tutti i parlamentari del partito sostengano gli sforzi dell'esecutivo e "non intraprendano alcuna azione contro il proprio governo indipendentemente dalla loro posizione". "Per essere molto chiari, il Pnl non formerà un governo insieme al Partito socialdemocratico (Psd). Chi agisce contro il proprio governo risponderà delle conseguenze. Qualsiasi azione contro il proprio governo è inammissibile", ha precisato Citu. Secondo l'emittente "Digi 24", Citu rileverebbe il ministero dei Fondi europei, il ministro delle Finanze, Dan Vilceanu il ministero dei Trasporti, il ministro dello Svilupp, Cseke Attila, potrebbe essere nominato alla Salute, il ministro dell'Ambiente, Tanczos Barna alla Ricerca e Tecnologie per l'informazione, il ministro dell'Energia, Virgil Popescu potrebbe assumere il ministero dell'Economia e il ministro dell'Interno, Lucian Bode potrebbe subentrare alla Giustizia. Il presidente del Psd, Marcel Ciolacu, ha dichiarato ieri sera che se la mozione di sfiducia contro il governo, presentata dall'Urs-Plus e dal partito di estrema destra Alleanza per l'unione dei romeni (Aur), arriverà al voto, i socialdemocratici voteranno a favore, ma non saranno obbligati a garantire il quorum negli uffici permanenti delle due Camere. (Rob)