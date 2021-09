Bielorussia: premier Polonia, c’è un tentativo di provocare una crisi migratoria in Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polonia è testimone di un tentativo di provocare una crisi migratoria in Europa da parte della Bielorussia. Lo ha detto il premier polacco, Mateusz Morawiecki, in un messaggio su Facebook. “La situazione con la quale ci misuriamo è senza precedenti”, ha scritto. Il regime di Aleksandr Lukashenko “ha scelto il confine polacco-bielorusso per compiere una provocazione consistente nello spingere migranti illegali verso il confine con la Polonia e l’intera Unione europea”. “Stiamo opponendo una diga determinata a questo tipo di provocazione. Faremo di tutto per restare un Paese sicuro per i suoi cittadini”, ha continuato Morawiecki. Da giovedì scorso e per trenta giorni in 183 località dei voivodati di Podlachia e Lublino al confine con la Bielorussia è in vigore lo stato di emergenza. Il governo lo ha ritenuto necessario alla luce della situazione al confine orientale del Paese, lungo il quale Minsk conduce una “guerra ibrida” attraverso la strumentalizzazione dei migranti e in relazione allo svolgimento delle esercitazioni militari Zapad 2021, che cominciano il 10 settembre. (Vap)