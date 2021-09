Russia-Bielorussia: Lukashenko, domani discussione con Putin su situazione in Afghanistan e Uee

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader bielorusso Aleksandr Lukashenko discuterà con il presidente russo Vladimir Putin della situazione nell'Unione economica eurasiatica (Uee) e in Afghanistan durante il bilaterale previsto il 9 settembre. "Domani incontrerò il presidente della Federazione Russa. È chiaro che discuteremo della situazione nella nostra Unione economica eurasiatica, ed in particolare della situazione relativa all'Afghanistan, dell'influenza del fattore afghano sull'Asia centrale, sulla Russia", ha affermato Lukashenko nel corso di un incontro con il presidente del Comitato per la sicurezza nazionale del Kazakhstan Karim Massimov, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa bielorussa "Belta". (Rum)