Francia: Fanichet (Sncf), bene arrivo Trenitalia se aumenta mercato ferroviario

- Ben venga l'ingresso di Trenitalia in Francia sull'asse Parigi-Lione-Milano se questo contribuirà ad aumentare il mercato totale ferroviario. Lo ha detto in un'intervista rilasciata al quotidiano "Les Echos" Christophe Fanichet, il presidente di Sncf Voyageurs, controllata dell'azienda pubblica ferroviaria francese (Sncf) responsabile della circolazione dei treni. "Più saremo numerosi e più potremo rispondere alla voglia degli europei di prendere il treno", ha spiegato il dirigente. "Da parte nostra, non cambieremo tutto di un colpo. Continueremo ad innovare ma più sui servizi che sulle frequenze. Del resto, Thello ci chiede di assicurargli la manutenzione leggera su alcuni siti", ha affermato Fanichet. "La nostra migliore arma per battere la concorrenza consiste nel rispondere oggi alle aspettative dei viaggiatori", ha aggiunto. Oggi la Sncf è più competitiva perché sono stati fatti dei "grossi progressi sui costi di produzione", ha concluso il presidente di Sncf Voyageurs. (Frp)