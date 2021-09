Myanmar: delegazione della Difesa del Pakistan in visita non annunciata a Naypyidaw

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delegazione di alto livello del ministero della Difesa del Pakistan ha visitato il Pakistan nei giorni scorsi. Lo rivela il portale “The Irrawaddy”, edito da dissidenti birmani di base in Thailandia, citando fonti “ben informate” a Naypyidaw. La visita non è stata annunciata da nessuna delle due parti. La delegazione pachistana è arrivata in Myanmar lo scorso primo settembre e la visita si è conclusa cinque giorni dopo. Secondo le fonti, durante il soggiorno la delegazione di Islamabad ha discusso con i leader della giunta militare birmana che ha preso il potere lo scorso primo febbraio della fornitura di tecnologie militari avanzate, di servizi di manutenzione e riparazione di aerei e di sistemi d’arma navali. Inoltre, un gruppo di otto ufficiali delle forze di polizia del Myanmar è atteso a Karachi, in Pakistan, dal 10 al 30 settembre prossimi per attività di addestramento in materia di esplosivi. In passato il Myanmar ha già acquistato caccia multiruolo Jf-17 dal Pakistan ed è attualmente in “trattative avanzate” per la realizzazione di modelli di terza generazione su licenza. I Jf-17 sono stati sviluppati congiuntamente dal Pakistan e dalla Cina e sono considerati utili dalle autorità militari di Naypyidaw per operazioni contro i gruppi ribelli etnici attivi nelle zone periferiche del Paese. (segue) (Fim)