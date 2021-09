Myanmar: delegazione della Difesa del Pakistan in visita non annunciata a Naypyidaw (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le relazioni tra Islamabad e Naypyidaw hanno avuto un periodo di turbolenza dopo la repressione dei musulmani Rohingya nel 2017 da parte delle forze armate birmane. Nei mesi successivi in diverse città del Pakistan si sono tenute manifestazioni di protesta contro il trattamento della minoranza musulmana da parte delle autorità birmane e il ministero degli Esteri di Islamabad ha convocato l’ambasciatore del Myanmar per protestare contro presunti abusi dei diritti umani. Nello stesso periodo sono emerse notizie secondo cui la potente agenzia d’intelligence pachistana Isi avrebbe armato 40 combattenti Rohingya sull’isola di Cox’s Bazar, in Bangladesh, dove sono stati accolti centinaia di migliaia di rifugiati. (segue) (Fim)