Myanmar: delegazione della Difesa del Pakistan in visita non annunciata a Naypyidaw (3)

- La situazione sembra tuttavia essere cambiata dopo il colpo di Stato militare avvenuto in Myanmar lo scorso primo febbraio e che, secondo molti analisti locali e stranieri, sarebbe stato favorito dalla Cina, stretta alleata del Pakistan. Anche Pechino di recente ha inviato in visita non annunciata a Naypyidaw il suo inviato speciale Sun Guoxiang, che ha tenuto colloqui con i vertici della giunta militare. Gli analisti si attendono per i mesi avvenire un rafforzamento della cooperazione in materia di difesa sia tra Myanmar e Cina che tra Myanmar e Pakistan. (Fim)