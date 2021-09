Puglia: Oddati, con scomparsa Vico Pd jonico perde un punto di riferimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo una lunga malattia "purtroppo è venuto a mancare Ludovico Vico. E' stato compagno di lotte sin dal Pci. Deputato, politico di caratura morale e intellettuale non indifferenti, è stato una guida ed un riferimento per il Pd Jonico e del Mezzogiorno". Lo scrive in una nota, Nicola Oddati, commissario del Partito democratico di Taranto e membro della direzione nazionale del Pd. "E' stato un onore per me godere della sua amicizia e poter condividere esperienze e battaglie politiche. Mancherà la sua intelligenza, la sua passione, la sua cultura. A nome personale e del Pd Jonico, mando alla famiglia e alle persone che lo hanno amato, un grande abbraccio", aggiunge.(Com)